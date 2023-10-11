Пожар в подмосковных Химках потушен на площади 40 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Типичные Химки"

Пожар в торговых рядах в микрорайоне Подрезково в Химках был потушен на площади 40 квадратных метров. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании на Центральной улице, 1, поступила в дежурную часть в 08:53. Там воспламенилось нежилое строение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что к 09:16 спасатели локализовали открытый огонь, а к 09:27 была объявлена ликвидация пожара.

Судя по видео в соцсетях, густой черный дым шел со стороны улицы Жаринова по соседству с Центральной. По словам очевидцев, там горели торговые ряды и чайхана. Пламя охватило не меньше трех павильонов.

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