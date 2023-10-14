В Якутске загорелся гостиничный комплекс на площади 400 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Гостиничный комплекс "Онтарио" загорелся в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По предварительной информации, площадь пожара составила 400 квадратных метров", – сказано в сообщении ведомства.

На данный момент 59 пожарных и 13 единиц техники МЧС занимаются ликвидацией возгорания.

Как сообщили в ведомстве, из комплекса успели эвакуироваться 50 человек. Также в заявлении отмечается, что пока никто не пострадал и не погиб в результате пожара.

Ранее в поселке Кутейниково Амвросиевского района в ДНР произошло возгорание газопровода. В правительстве ДНР добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Промзона вспыхнула в Гольянове