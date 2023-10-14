14 октября, 19:56Происшествия
В Якутске загорелся гостиничный комплекс на площади 400 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Гостиничный комплекс "Онтарио" загорелся в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"По предварительной информации, площадь пожара составила 400 квадратных метров", – сказано в сообщении ведомства.
На данный момент 59 пожарных и 13 единиц техники МЧС занимаются ликвидацией возгорания.
Как сообщили в ведомстве, из комплекса успели эвакуироваться 50 человек. Также в заявлении отмечается, что пока никто не пострадал и не погиб в результате пожара.
Ранее в поселке Кутейниково Амвросиевского района в ДНР произошло возгорание газопровода. В правительстве ДНР добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.
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