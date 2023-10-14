В поселке Кутейниково в ДНР загорелся газопровод

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В поселке Кутейниково Амвросиевского района в ДНР произошло возгорание газопровода. Об этом говорится в телеграм-канале правительства республики.

К месту происшествия направились оперативные службы и глава "ДонбассГаза" Андрей Иченко. Причины произошедшего устанавливаются.

В правительстве ДНР добавили, что, по предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла возле поселка Красный Октябрь в Саратовской области. После случившегося загорелась трава на площади 2 гектара.

Через некоторое время пожарным удалось потушить траву. В МЧС отметили, что при возгорании никто не пострадал.