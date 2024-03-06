Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Курской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Курской области"

Пожарным удалось справиться с открытым горением на складе горно-обогатительного комбината в Курской области. Об этом говорится в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС.

"Открытое горение на происшествии в Железногорске Курской области ликвидировано", – сообщается в публикации.

О пожаре на складе стало известно в среду, 6 марта. Его спровоцировал украинский беспилотник, который атаковал Железногорский район. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В борьбе с огнем задействовали два пожарных поезда. Представители МЖД рассказали, что решили помочь, поскольку тушение объекта представлялось возможным именно со стороны железнодорожных путей.



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