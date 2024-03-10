Средства ПВО РФ сбили беспилотник в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали беспилотник в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен БПЛА самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", – говорится в его публикации.

По словам губернатора, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

В свою очередь, в российском оборонном ведомстве уточнили, что это был украинский беспилотник.

Ранее в аэропорту "Пулково" ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В Росавиации подчеркнули, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры.

Через некоторое время ограничения сняли. Аэропорт продолжил работу в обычном режиме.