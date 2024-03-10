Системы ПВО РФ ликвидировали два украинских дрона в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ самолетного типа над Новгородской областью. Министерство обороны рассказало о попытке вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.

Украинские беспилотники были замечены и уничтожены над территорией региона около 15:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Ранее ВСУ атаковали поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области при помощи трех дронов-камикадзе.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона успели сбить в воздухе, а один летательный аппарат влетел в частный жилой дом. В результате взрыва внутри дома зафиксировали повреждения.



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