10 марта, 16:30Происшествия
Системы ПВО РФ ликвидировали два украинских дрона в Новгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ самолетного типа над Новгородской областью. Министерство обороны рассказало о попытке вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.
Украинские беспилотники были замечены и уничтожены над территорией региона около 15:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
Ранее ВСУ атаковали поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области при помощи трех дронов-камикадзе.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что два дрона успели сбить в воздухе, а один летательный аппарат влетел в частный жилой дом. В результате взрыва внутри дома зафиксировали повреждения.
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