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13 марта, 14:05

Происшествия

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: 123RF/vershininphoto

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сказано в телеграм-канале РСЧС региона и в соцсетях мэрии города.

"Внимание! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – отметили в сообщении.

Ранее примерно в 05:00 13 марта ракетная опасность объявлялась на всей территории Белгородской области. После этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли территорию области. По его словам, один беспилотник влетел в многоквартирный дом, после чего там произошел взрыв.

Затем в Минобороны РФ заявили, что российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Над Белгородской областью был уничтожен один БПЛА, остальные шесть – над Воронежской. Атака была пресечена 13 марта в 09:30 по московскому времени.

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