14 марта, 03:54Происшествия
Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Угроза ракетной опасности была объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее в белгородской мэрии уже сообщали об обстреле Грайворонского городского округа. В частности, под вражеский огонь попал поселок Горьковский.
В региональном управлении МЧС назвали фейком сообщения о якобы предстоящей эвакуации жителей Белгородской области. В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности, и призвали жителей региона доверять только официальной информации от властей.
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