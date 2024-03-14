Ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Угроза ракетной опасности была объявлена на всей территории Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее в белгородской мэрии уже сообщали об обстреле Грайворонского городского округа. В частности, под вражеский огонь попал поселок Горьковский.

В региональном управлении МЧС назвали фейком сообщения о якобы предстоящей эвакуации жителей Белгородской области. В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности, и призвали жителей региона доверять только официальной информации от властей.

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде