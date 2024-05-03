03 мая, 03:50Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"Уважаемые жители Воронежской области, внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", – написал он.
Губернатор подчеркнул, что силы ПВО наготове и призвал граждан сохранять спокойствие.
Ранее опасность атаки беспилотников была также объявлена в Белгородской области.
До этого сообщалось, что силы ПВО РФ ликвидировали в ночь на 2 мая 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.
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