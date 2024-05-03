Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области, внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что силы ПВО наготове и призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее опасность атаки беспилотников была также объявлена в Белгородской области.

До этого сообщалось, что силы ПВО РФ ликвидировали в ночь на 2 мая 12 дронов ВСУ над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и Краснодарским краем.