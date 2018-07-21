Подаренный Путиным Трампу мяч проверили на безопасность

21 июля, 13:39
Фото: ТАСС/Zuma/Kremlin Pool
Футбольный мяч, подаренный Дональду Трампу Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, проверили на безопасность, сообщает Associated Press.
В Секретной службе подчеркнули, что тестирование проходят все подарки, которые получает президент США, это стандартная процедура.
Отмечалось также, что американский лидер во время саммита преподнес Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за американский клуб Washington Capitals.
Ранее СМИ обратили внимание на судьбу другого подарка Трампу от президента Франции Эммануэля Макрона. Он привез в США саженец дуба из памятной рощи, его посадили во дворе Белого дома в знак дружбы между государствами. Через пару дней деревце пропало. Позднее выяснилось, что его увезли на карантин – также стандартная процедура для сельхозпродукции, ввозимой в Штаты.
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