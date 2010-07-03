В Крыму прокомментировали принятый конгрессменами США законопроект

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Депутат государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить законопроект, который запрещает признавать Крым российским.

По его словам, такое заявление США не является новым.

"Периодически они пытаются подогревать крымский вопрос вот такими действиями, заявлениями, в данном случае принятием законопроекта", – сказал Ганжара в беседе с RT.

Он отметил, что принятие подобного решения показывает переживания американских конгрессменов из-за "дальнейших действий каких-то политических сил в США относительно признания Крыма как части России".

Ганжара уточнил, что законопроект никак не отразится на жителях полуострова.

Ранее стало известно, что комитет конгресса США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским.

Согласно постановлению, федеральным департаментам и агентствам запрещено предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая бы подразумевала признание Крыма частью России.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.