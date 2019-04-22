Зеленского пригласили в Крым

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Владимир Зеленский может посетить Крым, чтобы признать выбор крымчан. Об этом сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Мы надеемся, что у Владимира Зеленского хватит мужества осознать очевидные вещи, понять и признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад в пользу своей исторической родины России. Российский Крым открыт для всех, кто хочет приехать сюда с миром и посмотреть, какими небывалыми темпами развивается регион", – передает его слова РИА Новости.

По его мнению, результаты выборов на Украине вполне предсказуемы, однако резких перемен в политике украинского руководства ожидать не следует. Гемпель считает, что украинские элиты могут воспользоваться отсутствием у нового президента команды и опыта в политике.

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье, 21 апреля. По предварительным данным, победил Владимир Зеленский. Уже обработано 90,25% протоколов, и Зеленский получает 73,18% голосов украинских избирателей.