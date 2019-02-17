Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс больше не будет прежним – регион потребует большей свободы и прав, вне зависимости от того, кто придет к власти в Киеве.
Политик также считает, что украинские власти не могут рассчитывать, что ситуация решится сама по себе. Киев должен опираться на мировой опыт в решении проблемы и предлагать региону варианты. В частности, власти придется идти на уступки, чтобы не потерять территорию и суверенитет, передает РИА Новости.
Ранее Кравчук заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым. По мнению политика, что этого не случится в ближайшем будущем. Переход Крыма к Киеву не будет зависеть от благосостояния Украины. "Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, во-вторых, там 78 процентов русских", – пояснил Кравчук. Москва может согласиться вернуть полуостров только под международным давлением, подытожил экс-президент.
Крым стал российским регионом в 2014 году, после того как там прошел референдум. Большинство жителей полуострова поддержали его переход в состав России. Страны Запада и Украина не признают результаты голосования.
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