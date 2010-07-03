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Политика

17:41

Депутат ответил на требование ООН по "демилитаризации" Крыма

политика власть

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия законно решает вопросы размещения своих военных баз на территории Крыма. Об этом сообщает ИА "НСН".

Депутат напомнил, что Крымский полуостров на основе референдума стал частью России, а потому страна без оглядки на ООН может размещать военные базы на своей территории.

Ранее Генассамблеей ООН была принята резолюция по проблеме милитаризации Крыма, которую предложила украинская сторона. По ней РФ должна вывести войска с полуострова.

"Странная резолюция такой уважаемой организации. Да, она принята большинством голосов, но есть страны, которые поддержали Россию", – отметил Красов, напомнив, что сами крымчане проголосовали за вхождение в состав РФ.

Помимо этого, он добавил, что Россия не готовит ни на кого нападение, однако вправе делать на своей территории все, что необходимо для укрепления обороноспособности государства и защиты граждан.

Ранее в Госдуме оценили требования Генассамблеи ООН по Крыму. Там отметили, что резолюция не окажет влияния на политику России на полуострове.

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