Госдума оценила требования Генассамблеи ООН по Крыму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме прокомментировали принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о "милитаризации" Крыма. Там сочли, что это не окажет влияния на политику РФ на полуострове. Об этом сообщило "РИА Новости Крым".

"Войска останутся в Крыму, снятое с украинских кораблей – вещдоки – в уголовном деле", – отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, РФ не намерена сворачивать линии обороны и разоружаться, а также не будет выводить войска с территории Крыма, обосновывая это национальными интересами государства.

"Крым волею народа стал регионом России, и указывать кому-либо, как должны жить люди, по меньшей мере, противоестественно", – добавил политик.

Резолюция Украины по нарушению прав человека в Крыму была принята Генассамблеей ООН 23 декабря прошлого года. Тогда высказались "за" 65 стран, "против" оказались лишь 27 государств, еще 70 воздержались от решения.

Согласно резолюции, от России требуют вывести войска из Крыма и прекратить "временную оккупацию" украинской территории. Помимо этого, РФ призывают вернуть военное оборудование с кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", задержанных в ноябре прошлого года у берегов полуострова.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ. Они производили опасные маневры и не подчинялись законным требованиям властей, за что были задержаны.

В России инцидент сочли провокацией. Мария Захарова подчеркнула, что киевские власти используют бандитские методы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал действия украинских кораблей в Черном море провокацией Запада.

По утверждению ВМС Украины, российские береговые посты и порты в Керченском проливе были предупреждены о намерении перейти по Керчь-Еникальскому каналу, однако не получили ответа.

В ноябре этого года Москва передала Киеву корабли, задержанные год назад за нарушение госграницы.