В Раде сравнили вернувшиеся на Украину корабли с "консервными банками"

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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли с "консервными банками". Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий раскритиковал видеообращение Владимира Зеленского к гражданам Украины, в котором он говорил про переданные Россией корабли. По мнению депутата, Украине вернули корабли из-за "ненадобности", сами они не представляют никакой ценности.

"Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Петра Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии", – добавил Кива.

На прошлой неделе Москва передала Киеву корабли, задержанные год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались, что оттуда забрали унитазы. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям.

Владимир Зеленский также отметил, что там не хватает части оборудования и вооружения. Он добавил, что по этому поводу будет проведено расследование. Украинский лидер планировал обратиться к России с просьбой вернуть технику.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди выразила сожаление по поводу того, что Украина не оценила возврат кораблей как дружественный шаг. В то же время она уверена, что отношения между странами рано или поздно нормализуются.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей. Вместе с экипажами их задержали.

В России инцидент считают провокацией. Мария Захарова подчеркнула, что киевские власти используют бандитские методы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал действия украинских кораблей в Черном море провокацией Запада.

ВМС Украины утверждали, что уведомили российские береговые посты и порты в Керченском проливе о намерении перейти по Керчь-Еникальскому каналу. Однако им не ответили.

