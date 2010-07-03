Путин готов рассказать Зеленскому о принадлежности Крыма – Песков

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Владимир Путин готов дать развернутый и последовательный ответ о принадлежности Крыма своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, он (Путин) даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставиться, как это делает президент всегда – открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе" – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Зеленский ранее заявил, что хотел бы обсудить вопрос о возвращении Крыма Украине, и считает, что в обсуждении мог бы участвовать Вашингтон.

"Здесь никакой реакции быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", – подчеркнул Песков.

В конце ноября бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий рассказал, что Вашингтон хотел открыть в Крыму свое дипломатическое представительство во времена президента Виктора Ющенко.

В свою очередь, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что активное обсуждение этого вопроса началось еще раньше. Он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором.

Ранее бывший американский дипломат Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Крыма в составе России станет ключевым шагом к улучшению отношений между РФ и Западом. По его словам, признание Крыма – это наиболее разумный шаг, поскольку население полуострова отождествляет себя с Россией.

Экс-дипломат также считает, что экономические антироссийские санкции не принесли того эффекта, на который рассчитывал Вашингтон. Сейчас пришло время улучшить отношения между странами с помощью "политического реализма".

