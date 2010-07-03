Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

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Россия готова принять в Крыму делегацию ООН, но этому мешает предложенная Украиной резолюция Генеральной Ассамблеи организации, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Так он прокомментировал представленный Украиной проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

По словам Кузьмина, Киев часто говорит о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ в Крым органам международного мониторинга в области прав человека. Москва же, напомнил он, не раз подтверждала, что готова рассматривать все запросы о посещении Крыма, но по тем же параметрам, что и в другие регионы РФ.

"Что же мешает Организации Объединенных Наций? Ответ прост: именно эта резолюция. Заставляющая перемещаться в несуществующую "Автономную Республику Крым, Украина", – цитирует дипломата ТАСС.

Он сделал акцент на том, что, "в отличие от Украины, в Крыму не обстреливают жилые кварталы из крупнокалиберных орудий и минометов и не запрещают говорить на родном языке".

Проект резолюции принял третий комитет ГА ООН, за него проголосовало 67 стран, 23 выступили против, 82 государства воздержались. Проект не поддержали Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Китай, Сирия, КНДР, ряд латиноамериканских и африканских стран. Большинство стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока воздержались. Страны Евросоюза и США выступили за документ. При этом резолюции ГА ООН не являются обязательными для исполнения.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России. Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.