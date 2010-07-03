В ЕС согласовали продление антироссийских санкций

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В ЕС согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций, которых обвиняют в "подрыве суверенитета Украины", передает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Документ будет приниматься в письменной форме постпредами стран Евросоюза. Далее его должен одобрить Совет ЕС.

"Любые санкции – это плохо, но для нас это уже не является ни новостью, ни какой-то проблемой. Мы предсказуемо понимаем, что эти санкции будут. Продлевают – значит, так тому и быть. Ничего нового для нас не происходит в этой ситуации", – прокомментировал ситуацию RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее Владимир Путин заявил, что шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров. Президент подчеркнул, что не видит непреодолимых препятствий на пути восстановления отношений между РФ и ЕС.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года.

Москва отвечает ЕС зеркально. В августе 2014 года оказался запрещен импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

