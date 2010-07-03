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Политика

13:58

На Украине рассказали о планах США по увеличению присутствия в Крыму

политика

Фото: depositphotos/etienjones

Вашингтон хотел открыть в Крыму свое дипломатическое представительство во времена президента Виктора Ющенко. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности главы МИД Украины Владимир Хандогий, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что в 2008 году провел встречу с Кондолизой Райс, которая в то время занимала пост госсекретаря США. Стороны подписали хартию о стратегическом сотрудничестве. Этот документ включал в себя пункт о возможности создания в Симферополе "почетного или какого-то дипломатического американского присутствия".

В свою очередь, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко отметил, что активное обсуждение этого вопроса началось еще раньше. Он лично говорил об этом с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором.

Ранее бывший американский дипломат Деннис Ортблад на страницах журнала National Interest заявил, что признание Крыма в составе России станет ключевым шагом к улучшению отношений между РФ и Западом. По его словам, признание Крыма – это наиболее разумный шаг, поскольку население полуострова отождествляет себя с Россией.

Экс-дипломат также считает, что экономические антироссийские санкции не принесли того эффекта, на который рассчитывал Вашингтон. Сейчас пришло время улучшить отношения между странами с помощью "политического реализма".

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