Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией

Фото: ТАСС/Петр Сивков
Первый президент Украины Леонид Кравчук заметил улучшения в отношениях Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, а с Зеленским – разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными – Прим. ред.) 35 на 35", – сказал он.
Экс-президент отметил, что у Украины и России до сих пор остались неразрешенные вопросы, которые еще предстоит решить, однако, по его мнению, сейчас необходимо двигаться дальше и работать и дальше над отношениями.
Он вынес предположение, что "первый серьезный разговор" между главами государств может состояться на предстоящей в Париже встрече нормандской четверки.
Ранее Зеленский заявлял, что встреча с Владимиром Путиным может пройти только в "нормандском формате" и в ходе прямой встречи. При этом президент Украины выразил готовность продолжать лично общаться с Путиным для достижения договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами.
7 сентября Россия и Украина обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. РФ освободила 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. Кроме того, в списке оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко и Станислав Клых.
В Россию же вернулись 35 человек, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, и ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing Владимир Цемах.
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