Хуснуллин рассказал о реализации плана по водоснабжению Крыма

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Восемь из 14 мероприятий комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения Крыма уже реализуются. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"План мы разделили на первоочередные, среднесрочные и долгосрочные мероприятия. В настоящее время из 14 мероприятий восемь мероприятий плана уже реализуется", – цитирует РИА Новости слова Хуснуллина.

Вице-премьер заявил, что комплексный план включает в себя поиск новых источников воды, строительство систем водоотведения и гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт уже существующей инфраструктуры.

Хуснуллин подчеркнул, что на реализацию первоочередных мероприятий правительством было выделено из резервного фонда 5,8 миллиарда рублей. По его словам, 800 миллионов было выделено Крыму и Севастополю на реализацию мероприятий, направленных на снижение потерь в сетях водоснабжения.

Ранее сообщалось, что власти РФ выделят Крыму около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что большая часть денежных средств будет перечислена из федерального бюджета. По завершении модернизации в Крым должно поступать порядка 310 тысяч кубометров в сутки минимум.

В Севастополе в октябре ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Перебои поставок, в частности, связаны с уменьшением объемов Чернореченского водохранилища. Текущего запаса хватит приблизительно на 80 дней.

