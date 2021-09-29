Киев отказался дезавуировать отмену запрета для ВСУ на ответный огонь в Донбассе

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Вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее отменил запрет открывать ответный огонь без согласования. Об этом рассказал постпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Он считает, что данное заявление равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

"При обсуждении вопросов безопасности украинские представители отказались от каких-либо комментариев по конкретным проблемам <...>. На закономерное требование представителей Донецка и Луганска незамедлительно дезавуировать это заявление, украинский вице-премьер-министр Алексей Резников <...> заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров", – приводит слова Грызлова РИА Новости.

В свою очередь глава МИД самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Залужный должен публично опровергнуть свои слова об отмене запрета для украинских силовиков открывать ответный огонь без согласования с командованием.

"Имеет ли право командующий вооруженными силами высказывать свои личные комментарии в публичном пространстве, тем более, если они противоречат официально декларируемой позиции руководства государства?" – приводятся слова Дейнего в телеграм-канале МИД ЛНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Как заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, огонь велся из стрелкового оружия в районе населенного пункта Калиново. Военный получил смертельное ранение в результате прицельного снайперского огня.