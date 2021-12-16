Суд в Ростове-на-Дону объяснил текст приговора с "российскими частями в ДНР и ЛНР"

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Кировский районный суд Ростова-на-Дону недавно опубликовал приговор, в котором упоминаются воинские части российских Вооруженных сил, которые якобы располагаются на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Как сообщает РБК, в суде объяснили, что в приговоре приводятся показания подсудимого, на которые повлиять нельзя.
"Он (размещенный на сайте обезличенный приговор. – Прим. ред.) соответствует оригиналу приговора, который находится в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого", – сказали в суде.
Там подчеркнули, что в фабуле обвинения нет речи о российских войсках в ДНР и ЛНР, однако суд на содержание остальной части приговора повлиять не может.
Уточняется, что в приговоре, который был опубликован еще 10 ноября, свидетель утверждал, что некий чиновник требовал по 90 тысяч рублей ежемесячно за то, чтобы он не препятствовал поставке продовольствия в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР.
Ранее данный приговор прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никаких российских военных в Донбассе нет, предположив, что авторы документа могли ошибиться.
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