Почти 80% россиян поддержали решение об эвакуации жителей из ДНР и ЛНР – опрос

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Решение о приеме эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) мирных жителей поддерживают около 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
"Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)", – отмечается в исследовании ВЦИОМ.
Не согласились с решением о размещении вынужденных переселенцев Донбасса в российских регионах 13% респондентов. Чаще всего подобного мнения придерживались граждане в возрасте 18–34 лет.
При этом 75% респондентов поддержали решение Владимира Путина о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Против данной меры выступили 18% россиян.
Получила положительную оценку граждан и помощь российских волонтеров жителям Донбасса. Позитивное мнение по этому вопросу высказали 82% опрошенных. Отрицательно к подобной помощи отнеслись 4% респондентов.
Об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе стало известно 18 февраля. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.
Режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.
В Россию прибыли более 61 тыс жителей Донбасса
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