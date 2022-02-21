Путин заявил, что вступление Украины в НАТО увеличит угрозы безопасности РФ

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Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что угрозы безопасности России многократно возрастут, если Украина вступит в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Президент напомнил, что, согласно договору НАТО, все страны Альянса должны будут воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергся агрессии.
Путин подчеркнул, что заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину не планируют принимать в Североатлантический альянс завтра, не является уступкой для России.
"Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете", – сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявлял, что расширение военного блока НАТО на восток представляет собой бесконечный и очень опасный для России процесс. Президент РФ отмечал, что процесс расширения Альянса теперь начинает затрагивать бывшие республики СССР, в том числе Украину.
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