Запад и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на РФ – Козак

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Запад и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на РФ, а также переложить на Москву расходы на содержание региона. Об этом заявил заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак в ходе заседания Совета безопасности.

"Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность – в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия – сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", – заявил Козак,.

Также заместитель главы администрации российского лидера подчеркнул, что переговорный процесс по "Минску – 2" находится на нулевой отметке с 2015 года.

Об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе стало известно 18 февраля. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.

После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях. Как ранее сообщал врио главы МЧС Александр Чуприян, сейчас порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.

