США не признают присоединение Донбасса к России, если оно случится – Блинкен

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Соединенные Штаты не пойдут на признание присоединения Крыма и Донбасса к России, даже если это позволит предотвратить конфликт на Украине. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава американской дипломатии подчеркнул, что никаких уступок со стороны Вашингтона в этом вопросе не будет. На вопрос ведущей о том, планируют ли США признать вхождение Крыма в состав России или принять аналогичное решение в случае присоединения к РФ Донбасса, если это позволит избежать военного конфликта, Блинкен ответил отрицательно.
В беседе с журналисткой чиновник также подтвердил, что данная тема не подлежит обсуждению.
В конце января в Госдуму внесли проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР". Позже депутаты поддержали документ большинством голосов. По мнению парламентариев, признание самопровозглашенных республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.
Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР
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