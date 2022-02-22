Зеленский выступит с обращением к народу

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить с обращением к народу. Об этом объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, пишет ТАСС.

"В ближайшее время ждем выступления президента", – проинформировал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в данный момент заседание совета продолжается. Он подчеркнул, что власти Украины планируют продолжать выполнять обязательства перед жителями регионов Донецкой и Луганской областей.

"В случае необходимости мы их будем расширять", – добавил Данилов.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее в Совфеде РФ заявили, что рассмотрят необходимые для признания ДНР и ЛНР документы в соответствии с Конституцией после внесения в парламент.