Признание независимости ДНР и ЛНР остановит гибель людей – Володин

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Признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик остановит гибель проживающих там соотечественников. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что 22 февраля состоится совет Госдумы по вопросу ратификации договоров и дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, а также пройдет пленарное заседание.

Володин напомнил, что с просьбой признать республики самостоятельными, независимыми и суверенными государствами депутаты Госдумы обратились к президенту еще неделю назад.

"В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход – принять это решение", – подчеркнул спикер парламента.

Он отметил, что Россия долгое время добивалась выполнения Минских соглашений украинской стороной, однако Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных жителей Донбасса.



По мнению Володина, Соединенные Штаты в этой ситуации заинтересованы, чтобы конфликт был длящимся, а европейские страны не в состоянии влиять на данные вопросы. Он добавил, что новые санкции и иные недружественные решения в отношении России были бы приняты в любом случае, поскольку и раньше подобные меры применялись без поводов и причин.

"Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны", – заключил Володин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.