Слуцкий предложил поправку о вступлении в силу договоров с ДНР и ЛНР 22 февраля

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил поправку, согласно которой законы о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР вступят в силу 22 февраля.

"У нас с Леонидом Ивановичем Калашниковым (глава комитета ГД по делам СНГ. – Прим. ред.) маленькая поправка о том, чтобы оба договора вступили в силу с момента опубликования. То есть сегодня", – приводит слова Слуцкого ТАСС.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства подписал соответствующие указы.

Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. По словам президента, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на Киеве. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

В свою очередь, Донецкая и Луганская народные республики приняли закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.

