Фракция свободных демократов ФРГ потребовали демонтировать "Северный поток – 2"

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Парламентская фракция входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии потребовала демонтировать "Северный поток – 2". Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на программный документ фракции.

Они также потребовали как можно скорее разработать концепции правовых, технических и экологических гарантий. Кроме того, фракция призвала сократить закупки энергоносителей и сырья из России и Белоруссии, насколько это позволит экономическая ситуация в ФРГ.

Свободные демократы также заверили Украину в дальнейшей поддержке. По их мнению, на действия Москвы необходимо и дальше реагировать санкциями.

"Мы требуем расширения санкций против членов российского руководства и выступаем за выдворение [из ЕС] членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз", – отмечается в документе.

Фракция считает, что если отдельные страны будут обходить санкции и поставлять оружие РФ, то это нельзя оставлять без последствий и возражений. При этом, если такую попытку будут совершать кандидаты на присоединение к ЕС, то их нужно лишать оказываемой перед вступлением помощи, заявили демократы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России. Он напомнил, что Европа в прошлом году закупила 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% – российский. По его словам, антироссийские санкции же привели к энергетическому кризису в тех странах, которые их ввели. Володин указал, что у президентов есть два выхода из ситуации: отменить антироссийские санкции и запустить "Северный поток – 2" или оставить прежний расклад дел.

