Политолог прокомментировал заявление Дуды о демонтаже "Северного потока – 2"

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В вопросе "Северного потока – 2" Евросоюз разделился на два лагеря, и исключать реальных попыток его демонтировать нельзя. Об этом Москве 24 сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе форума "Крымская платформа" призвал демонтировать "Северный поток – 2". Он напомнил, что строить газопровод начали уже после присоединения Крыма к России. Многие страны, осуждая это, все равно задабривали Кремль для продолжения бизнеса, считает Дуда.

"Есть страны и отдельные политики, которые считают, что при определенном благоприятном стечении обстоятельств можно будет какие-то направления сотрудничества восстановить. Поэтому сохранить инфраструктуру "Северного потока – 2" на будущее имеет смысл. А есть лидеры, которые настроены более категорично. По их мнению, что бы ни случилось, в любом случае энергетическое сотрудничество с Россией не должно быть восстановлено", – сказал он.





Андрей Кортунов гендиректор Российского совета по международным делам Понятно, что Дуда выступает с наиболее радикальных позиций. И понятно, что есть люди в Германии, Австрии, других странах, которые хотели бы с этим не спешить. Посмотрим, чем дело кончится.

Большую активность пока проявляет лагерь радикально настроенных стран, подчеркнул Кортунов. Однако в перспективе удерживать внимание им станет гораздо сложнее. "Его преимущества с течением времени постепенно снижаются, это очевидно. Нельзя общественное внимание удерживать на одной проблеме бесконечно долго. Усталость все равно накапливается, это закон психологии. И, конечно, зима впереди, о чем забывать тоже не следует", – обратил внимание эксперт.

Политолог не исключил, что радикально настроенные государства предпримут попытку продавить наиболее жесткий сценарий в отношении "Северного потока – 2". "Это (демонтаж. – Прим. ред.) не очень вероятно, но это возможно. Поскольку традиционные меры воздействия экономического характера на Россию почти исчерпаны", – подчеркнул Кортунов.

Ранее запустить "Северный поток – 2" призвал вице-президент бундестага ФРГ Вольфганг Кубики. По его мнению, это поможет миновать энергетический кризис в стране. Однако в правительстве ФРГ отметили, что запуск "Северного потока – 2" на сегодняшний день не стоит на повестке дня.

