Президент Польши призвал демонтировать "Северный поток – 2"

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Газопровод "Северный поток – 2" необходимо не просто приостановить, но демонтировать. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании форума "Крымская платформа". Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский телеканал.

"Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает <...> полный демонтаж газопровода", – сказал Дуда.

Он напомнил, что строительство "Северного потока – 2" началось после присоединения Крыма к России. По его словам, многие страны, несмотря на осуждение этого процесса, задабривали Кремль для продолжения прежнего ведения бизнеса.

Ранее обозреватель газеты Der Spiegel Николаус Блом заявил, что отказ от российского газопровода "Северный поток – 2" не идет на пользу немецкой экономике. Он добавил, что запуск газопровода якобы способен нарушить планы Владимира Путина. В то же время журналист заявил, что целью ФРГ является полный отказ от российского газа, однако решить эту задачу будет невозможно, если один трубопровод будет закрыт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

