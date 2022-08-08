Шольц исключил использование "Северного потока – 2" при сложной ситуации с газоснабжением

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Канцлер Германии Олаф Шольц исключает возможность использования газопровода "Северный поток – 2" даже в случае возникновения тяжелой ситуации с газоснабжением в осенне-зимний период, заявил официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", – сказал он.
По словам Хебештрайта, ФРГ по-прежнему твердо стоит на стороне Украины и поддерживает антироссийские санкции Евросоюза.
"Ясно также то, что "Северный поток – 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации и таким образом не доступен для использования", – отметил он.
Также Хебештрайт подчеркнул, что в данных условиях правительство ФРГ не наблюдает снижения поддержки санкционной политики.
Ранее Владимир Путин и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер обсудили возможность задействования "Северного потока – 2" в случае наиболее тяжелой кризисной ситуации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это предложение озвучил Шредер. В рамках встречи президент РФ отметил, что использовать газопровод технологически возможно.
В конце февраля правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Об этом объявила глава немецкого МИД Аннелена Бербок.
Впоследствии министерство финансов США ввело санкции против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Все операции с компанией было предписано завершить до 2 марта 2022 года.
Шольц выразил нежелание запускать "Северный поток – 2"
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