Путин и Шредер обсудили возможность задействовать "Северный поток – 2"

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что российский лидер лично встретился с немецким политиком. По его словам, Шредера очень волнует ситуация с энергетическим кризисом, который охватил Европу.

"Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать "Северный поток – 2", – передает ТАСС словам Пескова.

Он подчеркнул, что не Путин выступил с такой инициативой, это предложение было озвучено бывшим канцлером Германии. Однако президент России отметил, что использовать "Северный поток – 2" технологически возможно.

Если запустить газопровод, по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа, добавил Песков.

Ранее Шредер высказался в поддержку запуска газопровода "Северный поток – 2". По его словам, при работе обоих газопроводов "Северный поток" исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.

С аналогичным мнением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. Он заявил, что не имеет значения, по какому трубопроводу в Германию поставляется газ, поэтому счел ситуацию с "Северным потоком – 2" символической.

В конце февраля правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Об этом объявила глава немецкого МИД Аннелена Бербок.

Впоследствии министерство финансов США ввело санкции против компании – оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Все операции с компанией было предписано завершить до 2 марта 2022 года.