В Госдуме допустили вероятность диверсии на "Северном потоке"

12:35
Фото: nord-stream.com
Замглавы комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин допустил вероятность диверсии на газопроводе "Северный поток".
"Конечно, диверсия. Против "Северного потока" они постоянно выступают. Надо разбираться, приструнить это дело на месте. Давать очень широкой огласке, потому что все грани бандитизма, терроризма перешли уже", – заявил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По его словам, европейские страны не хотят покупать российский газ, несмотря на то что боятся замерзнуть. Заварзин также уточнил, что у европейцев не хватает и дров. При этом он призвал обычный народ этих стран начать какие-то шаги вместо властей.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный также согласился с версией о специальном разрушении "Северного потока".
"Я думаю, что это диверсия врагов "Северного потока" и России. Сейчас выяснят, что там произошло, будем комментировать", – отметил парламентарий.
Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник, 26 сентября, в одной из ниток "Северного потока –2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".
Позднее в компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, выяснили, что падение давления в газопроводе произошло около острова Борнхольм в водах Дании.
Более 3 тыс человек вышли на митинг в Германии в поддержку "Северного потока – 2"
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