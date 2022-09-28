В Германии опасаются навсегда потерять "Северные потоки" – СМИ

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Власти Германии опасаются непригодности для использования трех труб газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" после произошедших аварий, сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве.

"Утечки огромны, и скорость падения давления в трубах, соответственно, высока. Также существует значительное расстояние между тремя местами, где произошли утечки. Из-за их размера в трубы может попасть чрезвычайно большое количество соленой воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это может вызвать коррозию труб.

По данным издания, федеральная полиция ФРГ усилила контроль над суверенными водами страны, корабли более внимательно следят за соответствующими маршрутами критически важной инфраструктуры.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



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