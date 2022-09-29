Пентагон не стал комментировать данные о вертолетах ВВС США над "Северными потоками"

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Соединенные Штаты не намерены спекулировать относительно причин аварии на "Северных потоках" до завершения официального расследования, заявил представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать данные о замеченных над местом утечек вертолетах ВВС США.

"Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента", – заявил представитель американского оборонного ведомства, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

В Пентагоне также заявили, что готовы поддержать усилия европейских стран по устранению потенциальных последствий аварии на окружающую среду.

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

В ночь первой аварии в районе места пролегания газопроводов был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

В министерстве иностранных дел России сообщили, что инцидент на трубопроводах произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. Экс-замглавы МЧС РФ Михаил Фалеев, в свою очередь, заявил, что у НАТО, в том числе у Швеции, Норвегии и США, есть подводные роботы, способные подорвать "Северные потоки".

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Владимир Путин назвал инцидент на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" беспрецедентной диверсией, которая стала актом международного терроризма.



НАТО в июле проводила учения в зоне, где произошли утечки на "Северных потоках" – МИД РФ

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