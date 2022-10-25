В Совбезе анонсировали появление обновленной Концепции внешней политики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что работа над новой редакцией Концепции внешней политики России практически завершена, передает ТАСС.

"Возможно, обновленная редакция концепции будет представлена Совету безопасности к концу года, но это отнюдь не означает ее автоматического одобрения. Поэтому более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года", – объяснил представитель СБ.

В сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции гуманитарной политики России за рубежом. По этому документу гуманитарными интересами страны названы защита традиционных ценностей, ознакомление зарубежных стран с историей и культурой России, а также развитие гуманитарного сотрудничества.

Позже журналисты The Washington Post представили материал, в котором указали на возросшую популярность идей Владимира Путина среди руководителей и жителей западных стран. Такую тенденцию эксперты связывают с запросом на харизматичных лидеров.

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