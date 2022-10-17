В США признали рост популярности идей Путина на Западе

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Идеи президента России Владимира Путина все чаще находят отклик в умах лидеров и населения западных стран. Об этом говорится в статье в The Washington Post.

По словам профессора исследований национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николаса Гвоздева, сегодняшняя тенденция отражает разочарование всего мира в том, что демократический процесс не может привести к появлению эффективных, харизматичных лидеров.

Как отметил в статье профессор, распространяется идея, что нужны сильные лидеры, которые добиваются цели.

Ранее Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями развития стран СНГ в текущих обстоятельствах.

По его мнению, сейчас происходит формирование более справедливого мироустройства, которое сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится, добавил он. Путин отметил, что это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться.

Президент также подчеркнул необходимость слаженного взаимодействия и поддержки спецслужб государств СНГ для противостояния существующим и потенциальным угрозам.



Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность условиями развития СНГ

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