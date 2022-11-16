Необходимо избежать эскалации на Украине в связи с инцидентом в Польше – офис генсека ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость избежать эскалации на Украине после взрыва в Польше. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Также Генсекретарь ООН выразил соболезнования семьям жертв.

Ранее радиостанция ZET сообщала, что в Польше упали две ракеты – в Люблинском воеводстве недалеко от границы с Украиной. Источники рассказали о смерти двух человек в результате обрушения.

Президент Польши заявил, что нет точных данных о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Он добавил, что ведутся следственные мероприятия. По его словам, вероятнее всего, это была ракета российского производства. Он добавил, что ничто не указывает на то, чтобы какие-либо события такого типа должны и дальше происходить.

Также сообщалось, что боевая готовность некоторых воинских частей повышена в Польше. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пояснил, что решено повысить боевую готовность некоторых военных боевых единиц на территории Польши и повысить боевую готовность некоторых подразделений других силовых структур.

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