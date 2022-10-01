Глава МО ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Одессу – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Political-Moments
Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла с необъявленным визитом в Одессу, передает телеканал Welt.
Ламбрехт провела встречу с главой военного ведомства Украины Алексеем Резниковым и дала обещание поставить украинской столице в ближайшие дни системы ПВО IRIS-T SLM.
"Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны", – отметила Ламбрехт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ отказывается поставлять танки на Украину, поскольку это только усугубит конфликт. Политик подчеркивал, что Германия и так много делает для украинской стороны.
До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву оружие дальнего действия, боеприпасы, наступательное вооружение и системы ПВО.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
У немцев почти не осталось оружия для Украины – СМИ
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