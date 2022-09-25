Германия призвала запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

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В Германии призвали запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ. Об этом пишет немецкая газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на документ правительства.

В материале отмечается, что граждане Евросоюза больше не должны входить в совет директоров или правление российских государственных компаний. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета антироссийских санкций.

Кроме того, ФРГ выступила за ограничение цен на нефть. Также в Германии потребовали, чтобы ЕС запретил сотрудничество с российскими атомными компаниями.

Ранее стало известно, что США планируют ввести новые санкции против России из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. О них будет объявлено в ближайшее время, отметил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

