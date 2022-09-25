В Белом доме заявили о новых санкциях против РФ из-за проведения референдумов

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США введут новые санкции против России из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. О них будет объявлено в ближайшее время, отметил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Лидеры стран "семерки" в заявлении в пятницу после начала референдумов подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают референдумы", – передает NBC его слова.
Салливан также отметил, что военная помощь Украине будет увеличена.
Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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