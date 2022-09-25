Более 230 тыс граждан ДНР проголосовали на территории России

Более 230 тысяч граждан Донецкой Народной Республики проголосовали на территории России с момента старта голосования на референдуме о вхождении республики в состав РФ.

Приблизительно тысяча из них проголосовали на территории представительства ДНР в Москве. Об этом заявила в воскресенье посол республики.

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