Захарова назвала недопустимыми слова министра обороны ФРГ о Путине

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, заявивший, что без Владимира Путина мир был бы лучше, фактически намекнул на желательность физического устранения российского президента – это абсолютно недопустимо, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"Писториус абсолютно недвусмысленно намекнул на желательность вообще устранения российского руководства. Такое заявление абсолютно недопустимо для официальных лиц любой страны, которая является членом международного сообщества", – подчеркнула дипломат.

Ранее Писториус позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. В частности, министр обороны Германии заявил, что мир был бы лучше без президента России.

Писториус был назначен на пост министра обороны Германии в начале 2023 года. Он сменил на посту подавшую в отставку Кристину Ламбрехт.

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