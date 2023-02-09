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Мир без министров, которые сквернословят, как министр обороны Германии Борис Писториус был бы чище. С таким заявлением выступил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее Писториус позволил себе резкие высказывания себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина. Министр обороны Германии заявил, что мир был бы лучше без Путина.

"Агрессивный выпад немецкого министра, который мы категорически осуждаем, свидетельствует лишь о том, что Европа осознает безысходность своего положения. Соответствующие выводы в нашей стране будут сделаны", – приводит слова Гаврилова ТАСС.

Он призвал задуматься над последствиями подобных слов и подчеркнул, что мир без министров, сквернословящих подобным образом, был бы "однозначно чище".

Дипломат также обратил внимание, что правительство ФРГ действует согласно логике "заокеанских хозяев". Он напомнил, что некоторые лица в Пентагоне уже угрожали нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю.

Писториус был назначен на пост министра обороны Германии в начале 2023 года. Он сменил на посту подавшую в отставку Кристину Ламбрехт.

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