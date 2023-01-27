Министр обороны Германии назвал отмену воинской обязанности в стране ошибкой

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что отмена воинской обязанности в стране была ошибочным решением.

"Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой", – сказал он в беседе с Sueddeutsche Zeitung.

Он подчеркнул, что это не связано с той ситуацией, которая сложилась в мире на сегодняшний день. По его словам, военнообязанные поддерживают связь с гражданским обществом.

Немецкий политик отметил, что теперь не получится просто отменить принятое решение. Власти страны должны убедить молодых людей в престижности воинской службы, добавил Писториус.

Он также заявил, что не стал бы принуждать современное поколение к службе в армии.

Ранее Писториус отметил, что не видит ничего радостного в поставках танков Leopard Украине. По его словам, факт поставки техники в зону боевых действий может вызывать только обеспокоенность "каждого мужчины и каждой женщины".

Также выяснилось, что большинство граждан Германии поддерживают решение властей об отправке танков Leopard 2 на Украину. В рамках социологического исследования удалось опросить 1 345 человек. 54% респондентов назвали правильным решение о передаче танков. Против данной инициативы высказались 38%.

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