Министр обороны Германии обкатал немецкие танки перед их отправкой на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус обкатал немецкие танки перед отправкой их на Украину. Он прокатился на танке Leopard 2 по бездорожью. Официальный аккаунт бундесвера в социальных сетях опубликовал видео с кадрами, как Писториус залезает в танк, а затем едет по полигону.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.