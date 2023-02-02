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Политика

Министр обороны Германии обкатал немецкие танки перед их отправкой на Украину

Министр обороны Германии обкатал немецкие танки перед их отправкой на Украину

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Министр обороны Германии Борис Писториус обкатал немецкие танки перед отправкой их на Украину. Он прокатился на танке Leopard 2 по бездорожью. Официальный аккаунт бундесвера в социальных сетях опубликовал видео с кадрами, как Писториус залезает в танк, а затем едет по полигону.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине 14 танков Leopard 2, а также выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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